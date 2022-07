Sept mois de bugs informatiques chez Vivaqua: au moins 85.000 clients bruxellois impactés

Quelque 85.000 consommateurs bruxellois attendent des documents de Vivaqua. Parfois depuis de nombreux mois. Certains doivent payer leur facture d’acompte ou de décompte. D’autres ont déménagé et souhaitent leurs documents de clôture ou d’ouverture de compteurs. Les sérieuses perturbations que le service de facturation de Vivaqua a connues durant sept mois constituent l’explication. « Quand on a changé de programme informatique à la mi-novembre, il y a eu des problèmes avec le transfert des données avec le nouveau software. On a arrêté toute la facturation de mi-novembre à la fin décembre. Ensuite, on a progressivement repris les envois de factures. Depuis début juin, on a débloqué la dernière catégorie problématique », explique la porte-parole de Vivaqua Saar Vanderplaetsen. Depuis lors, l’intercommunale bruxelloise des eaux s’attelle à résorber son retard le plus vite possible. Elle a expédié 131.000 documents en quatre semaines. « Il en reste encore à envoyer 85.000 ce mois-ci, dont 20.000 d’ici ce lundi ».