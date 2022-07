A peine annoncé, le marathon caritatif de jeux vidéo Z Event fait polémique

C’est un événement incontournable pour les adeptes de jeux vidéo. Pourtant, cette année, le Z Event se retrouve dans la tourmente. En cause, le choix de l’association de cette année, et l’absence de plusieurs invités emblématiques.

Aussitôt annoncé, aussitôt critiqué. Depuis le début de la semaine, Z Event 2022 fait jaser sur les réseaux sociaux, et déjà une armée d’internautes ruent dans les brancards de cette nouvelle édition. Pourtant, il faut dire que, couché sur le papier, le concept semble plus blanc que neige.

Le principe ? Un marathon de streaming jeux vidéo, réunissant une cinquantaine de joueurs en ligne francophones, appelés streamers. Pendant plus de 50 heures, les participants diffusent alors du contenu en direct via la plateforme internet Twitch, et encouragent les spectateurs à se mobiliser pour soutenir une association caritative.

Une idée qui paie, puisque l’édition 2021 aura permis de récolter pas moins de 10 millions d’euros, en faveur de l’organisation Action contre la Faim.