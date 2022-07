Tour de France: la Super Planche des Belles Filles confirme un super Pogacar

Des pavés à la montagne il n’y a qu’un pas, ou une journée au départ de Binche dans le cas présent, mais à chaque fois, le même homme a su s’ériger en vainqueur du jour, moralement à Arenberg, sportivement à Longwy et, ce vendredi, à La Super Planche des Belles Filles. Sur un terrain favorable cette fois, Tadej Pogacar s’est contenté de gérer jusqu’à l’ultime rampe où il lui a fallu s’employer pour aller recherche Jonas Vingegaard et lui souffler le succès à 20 mètres de la ligne.

Dans les chiffres (2e à 35 secondes) comme dans la manière, Vingegaard semble l’homme le plus proche du leader slovène, rappelant là le scénario du Tour précédent. Propulsé à l’avant de la scène suite au retrait prématuré de Roglic en 2021, le Danois au visage juvénile avait endossé le rôle de patron par défaut avec un aplomb et un bonheur certains. Les Pyrénées lui avaient permis d’étaler la palette de ses qualités et s’impose largement comme le meilleur… du reste, Pogacar ayant largement dessiné son triomphe dès le Grand Bornand.

Les malheurs de Roglic se répétant cette année, une chute et un temps précieux laissés en chemin, l’histoire semble bien partie pour repasser les plats. A l’issue d’un Dauphiné Libéré dominé par les Jumbo-Visma, la question se posait de savoir si Vingegaard devait se contenter et saurait se contenter du rôle de joker alors qu’il paraissait supérieur dans les cols. La tactique semble à présent évidente, Jumbo emmène désormais un seul patron, son jeune Danois, avec le double vainqueur de la Vuelta en lieutenant de luxe.

Au-delà de la littérature, deux excellents coureurs et une équipe redoutable ne suffisent pas toujours si le maillot jaune se montre intraitable, intrinsèquement supérieur après une semaine. Mais là où la tactique défaillante d’Ineos écarte son trident Thomas-Yates-Martinez de la lutte pour le trône, Jumbo garde d’évidentes prétentions. Même s’il faudra trouver le moyen de mettre la phalange UAE et, surtout, Pogacar en difficulté.

Ave l’appui d’un Roglic qui pourra prendre des risques offensifs et qui a déjà affirmé à son jeune… successeur qu’il pouvait gagner ce Tour, le discret Jonas va pouvoir démontrer qu’il s’est étoffé en tant que coureur, en tant que chef de file. Certes, il ne bénéficiera d’aucun effet de surprise ici mais, comme il l’affirme du bout des lèvres, il a appris énormément, a progressé et travaille plus consciencieusement. Jeune papa, il gère mieux la pression et les enjeux. « Avant j’étais un bon coureur, ma 2e place au Tour m’a ouvert de nouvelles perspectives. »