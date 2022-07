Mazzù sur l’arrivée d’Esposito: «Mes attentes sont placées sur l’équipe, pas sur un joueur en particulier»

Réuni avec son groupe à Horst, aux Pays-Bas, (Sergio Gomez et Josh Cullent étaient absents), Felice Mazzù se réjouit de l’attitude de ses joueurs avant une saison où beaucoup de cartes vont être rebattues. Surtout en ce qui concerne les trois recrues qui, par la force des choses, doivent s’adapter à un nouvel environnement. « Une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau système… Aujourd’hui, j’en suis très content, notamment au niveau de l’attitude. C’est le plus important quand vous débutez dans un nouveau groupe. Même au niveau du jeu, on a déjà vu des bonnes choses du côté d’Ishaq (Abdulrazak), Nilson (Angulo) va avoir plus de temps de jeu contre Nordsjaelland. Sebastiano (Esposito) vient d’arriver, on va voir dans les prochains jours. »

Ce samedi, Anderlecht va affronter à deux reprises les Danois de Nordsjaelland (une équipe A puis une équipe B) pour évaluer l’avancement de sa préparation. « On est encore très tôt dans la préparation. Vous savez tous comment je travaille, vous ne verrez pas d’équipe type ce samedi, j’ai envie de donner un max de temps jeu car certains en auront besoin. » Les premiers pas de Sebastiano Esposito, visiblement prêt physiquement après la séance de vendredi, seront évidemment très suivis. « En ce qui me concerne, j’ai des attentes pour tous les joueurs, pas plus pour les recrues », assure Felice Mazzù. « La performance doit être haute peu importe l’individu. Les attentes doivent être placées au niveau de l’équipe, pas au niveau d’un joueur en particulier. »