Guerre en Ukraine: à Sloviansk et Bakhmout avant l’assaut de l’armée russe

Des flammes s’élèvent en tourbillons au-dessus du marché de Sloviansk, et l’épaisse fumée noire qui se dégage de l’incendie est visible à des kilomètres à la ronde. Le centre commercial, situé à proximité du centre-ville, abritait divers magasins, des fruits et légumes aux produits d’entretien de véhicules. Une roquette russe vient de frapper l’enceinte, sans faire de victime. « Je peux dire que j’ai eu de la chance », soupire un employé choqué qui, sorti dix minutes avant de l’enceinte du marché, a assisté à l’explosion en spectateur. Plus au nord de la ville, cible régulière des bombardements russes, c’est un pâté entier de maison d’un quartier résidentiel qui a été endommagé mardi, et les toitures qui ont été éventrées. La trace fraîche d’un impact, similaire à celle d’une bombe à fragmentation, est visible sur la chaussée.