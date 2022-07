Wout van Aert croit toujours très fort à la victoire de Jumbo-Visma

Après avoir animé la première semaine de course, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a vécu une journée plus calme vendredi lors de la 7e étape du Tour de France, qui s’est achevée au sommet de la Super Planche des Belles Filles.

« Sur le sprint intermédiaire il n’y avait que 5 points à gratter mais ce n’était pas une dépense d’énergie si importante. Cela aurait été stupide de ne pas essayer ? et j’aime la compétition », a déclaré aux organisateurs Wout van Aert, porteur du maillot vert. Il est en tête du classement par points avec 203 points, 63 de plus que le Néerlandais Fabio Jakobsen (QuickStep Alpha Vinyl), qui a pris 3 points à Gérardmer.

Wout van Aert croit toujours aux chances de son équipe Jumbo-Visma, dont les deux leaders, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, ont terminé aux 2e et 3e places de l’étape derrière Pogacar.

« C’était la deuxième fois que je montais la Planche des Belles Filles avec la portion en gravel, j’étais déjà là en 2019, et c’est vraiment spectaculaire. Pour ma part je n’avais rien planifié et sur la fin, j’ai pu profiter un peu tranquillement de la montée, où j’ai vu qu’il y avait aussi de nombreux spectateurs belges », a dit Wout van Aert. « Très vite dans la journée, nous avons vu que les UAE prenaient la course en mains et donc que Tadej Pogacar était là pour la gagne, il voulait vraiment cette victoire et il l’a fait. Pogacar a gagné aujourd’hui, mais nous avons quand même montré que nous sommes là. Cela signifie qu’avec Jonas et Primoz, nous pouvons rivaliser en haute montagne. Alors je crois toujours très fort à la victoire de Jumbo-Visma ».