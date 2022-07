Guerre en Ukraine: le chantage de la Russie sur l’aide humanitaire en Syrie

Malgré la pression des Occidentaux, la Russie a refusé de prolonger d’un an une aide humanitaire aux Syriennes et Syriens. Moscou a posé son veto lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU.

C’est la même histoire, tous les ans ou tous les six mois, depuis huit ans. L’aide humanitaire à la Syrie, sous l’égide de l’ONU, est soumise aux négociations (et donc au jeu politique) entre les grandes puissances. Mais cette fois, la Russie a refusé de donner son feu vert.

Lors d’un vote au Conseil de sécurité des Nations unies, Moscou a mis son veto à la prolongation d’un an de cette aide à la population de la région d’Idlib, dernier réduit de l’opposition syrienne et de groupes djihadistes. Le compte à rebours est lancé pour trouver une solution d’ici dimanche. Au-delà, le mandat des Nations unies expire. Et l’aide sera tout simplement bloquée. Les Syriennes et Syriens sont pris en étau dans la guerre en Ukraine.