Le Bastogne War Museum, encore plus près de la Bataille des Ardennes

Le Bastogne War Museum double sa superficie et inaugure sa toute nouvelle extension, avec deux nouvelles expériences immersives. À travers les récits de différents personnages, les nouvelles installations du musée précipitent le visiteur au plus près des soldats et de l’Histoire…

Inauguré en 2014, le Bastogne War Museum est considéré comme un centre unique de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il attire chaque année des milliers de visiteurs et, en seulement huit années d’existence, il vient de fêter son millionième visiteur. Le musée présente aujourd’hui deux nouvelles expériences immersives, « Générations 45 » et le « Bois Jacques ». Deux spectacles qui permettent aux visiteurs d’être au plus proche de l’histoire et des conflits armés de la Bataille des Ardennes.