Acquitté, Michel Platini contre-attaque

Avec quelques kilos de moins et quelque souplesse en plus, Michel Platini, on l’aurait bien imaginé allongé sur le côté, la tête soutenue par sa main gauche, pastichant la posture qu’il avait adoptée le 8 décembre 1985 en finale de la Coupe intercontinentale entre la Juventus et Argentinos Juniors. Alors, ce fut sa façon à lui, théâtrale, de protester contre l’injustice de l’annulation d’un splendide but. Devant le tribunal de Bellinzone, qui résonnait encore de l’écho de son acquittement – et de celui de Sepp Blatter –, l’ex-enfant terrible de la « Vieille Dame » a plus simplement affiché un sourire, qu’il n’avait « jamais perdu », malgré sept années vécues avec une forme d’injustice. Sa bonne humeur, compréhensible, était telle que même une perfide question sur la commission que le Qatar lui aurait versée en son temps n’a pas réussi à l’ennuager : le triple Ballon d’or y a répondu avec le pouce et l’index réunis pour former un cercle.