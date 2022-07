Wimbledon: Djokovic n’a jamais battu Kyrgios

Depuis jeudi soir, et le forfait malheureux de Rafael Nadal, on connaissait le nom du premier finaliste de ce Wimbledon 2022… Ce vendredi, Novak Djokovic a mis 2h32, et quatre sets, contre Cameron Norrie et tout le public anglais, pour ajouter le sien sur la toute dernière ligne du tableau.

Une habitude pour le Serbe qui, en 68 tournois du Grand Chelem, s’est hissé 32 fois jusqu’en finale (record) ! Pourtant, le stress d’un tel événement sur le plus beau Central du monde reste accroché à la raquette du nº3 mondial comme le trac au ventre des plus grandes stars du show-biz.