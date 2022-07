Arnaud Bodart: «Être capitaine, cela s’est au final retourné contre moi»

Si la saison 2021-2022 se sera assimilée, pour le Standard, à un long chemin de croix, à un long calvaire, cela aura été le cas aussi pour Arnaud Bodart qui, après deux erreurs commises en une semaine de temps, à Ostende et face à La Gantoise, à la fin du mois de février dernier, avait été relégué sur le banc par Luka Elsner et avait perdu au profit de Laurent Henkinet son statut de gardien numéro 1 du Standard. Depuis, le keeper liégeois ne s’était plus exprimé. Il l’a fait vendredi en début d’après-midi, à la terrasse de l’hôtel que la délégation du Standard quittera ce samedi pour rentrer à Liège, en livrant ce qu’il a sur le cœur et comment il a vécu cette mise à l’écart…

Arnaud Bodart, quel est aujourd’hui votre statut ? Numéro 1 ou 2 ?