L’Afsca rappelle certaines glaces de la maque Häagen-Dazs vendues dans plusieurs grands magasins

Le fabricant General Mills a constaté la présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans l’ingrédient extrait de vanille fourni par l’un de ses fournisseurs. Quatre produits de la glace à la vanille de la marque Häagen-Dazs vendus dans plusieurs enseignes en Belgique et au Luxembourg sont concernés et rappelés. Il s’agit du produit vanilla 460ml et 95ml et les deux collections minicup classic et vanilla 95ml.

Les produits en question ont été vendus entre le mois d’août 2021 et le 7 juillet 2022 avec des dates de péremption entre le 6 juillet 2022 et le 21 mai 2023.