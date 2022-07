Jeux Mondiaux: Bart Swings offre une première médaille d’or à la Belgique

Bart Swings a offert une première médaille à la Belgique aux Jeux Mondiaux en remportant le 10.000m par élimination aux points sur piste en roller vendredi à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis.

« Je suis bien sûr très content », a déclaré Swings, qui a devancé le Français Martin Ferrie et l’Allemand Nils Bühnemann. « J’étais venu pour une médaille d’or, et j’en décroche une dès ma première épreuve. Cela me soulage et me fait plaisir, cela enlève une grande partie de la pression. La course à l’élimination est ma compétition préférée, donc oui c’est un grand jour ».