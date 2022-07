Meurtre de Shinzo Abe: le tireur visait initialement un autre individu, ce que l’on sait

La raison pour laquelle le suspect aurait changé de cible est toutefois encore floue.

Vendredi, l’ancien dirigeant de 67 ans prononçait un discours pour le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir, en vue des élections sénatoriales de dimanche quand des coups de feu ont retenti, vers 11h30 heure locale (04h30 heure belge). Il a été touché au cou et s’est effondré, avant d’être transporté à l’hôpital. Il a été déclaré mort quelques heures plus tard. Le tireur a pu s’approcher de l’ancien premier ministre et a tiré deux coups de feu avec une arme d’apparence artisanale, alors que l’accès aux armes à feu est strictement réglementé dans l’archipel nippon.

La dépouille de Shinzo Abe est arrivée samedi en début d’après-midi (heure locale) à son domicile de Tokyo. Selon des médias locaux, une veillée funèbre est prévue lundi soir et les funérailles auront lieu mardi, en présence uniquement de la famille et de proches de M. Abe.