Premier abandon au Tour de France d’un coureur positif au covid

Bouchard, souffrant au cours de la 7e étape, a subi un test antigénique à son retour à l’hôtel qui s’est avéré positif. Il a été immédiatement isolé du reste du groupe, a précisé l’équipe de Vincent Lavenu. Le reste de l’équipe, coureurs et staff, a subi un test antigénique, qui s’est avéré négatif, a précisé la formation française.

Geoffrey Bouchard, testé positif au covid-19, a quitté le Tour de France avant le départ de la 8e étape à Dole, a annoncé samedi l’équipe AG2R Citroën. Le Français est le premier coureur à abandonner la course pour ce motif.

« Durant l’étape, je ne me sentais pas bien. C’est une grosse désillusion car j’entrais sur mon terrain de prédilection, la montagne », déclare Geoffrey Bouchard dans un communiqué d’AG2R Citroën. « C’était mon premier Tour de France et c’est triste de le terminer ainsi », ajoute le coureur de 30 ans, qui a gagné par le passé le classement de la montagne du Giro et de la Vuelta.

À l’inverse de l’année passée, l’équipe française connaît peu de réussite jusqu’à présent dans le Tour 2022. Son chef de file, l’Australien Ben O’Connor (4e en 2021), a perdu du temps sur les trois dernières étapes pour se retrouver à la 46e place au classement, à près d’un quart d’heure du maillot jaune Tadej Pogacar.

En raison de la nouvelle vague du covid, une demi-douzaine de coureurs ont été remplacés dans les jours précédant le départ, le 1er juillet, à Copenhague.