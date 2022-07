Avez-vous remarqué ce petit boîtier derrière la tête de Wout van Aert? Voici à quoi il sert

Si ce n’est la première journée, Wout van Aert monte sur le podium à chaque étape du Tour de France cette année. Maillot jaune, maillot vert, victoire d’étape, combatif du jour… les occasions sont nombreuses pour le Belge de saluer le public. Et, pour les plus attentifs, vous avez peut-être remarqué ce petit détail derrière votre écran.

« Pendant ce Tour de France, nous sommes suivis de l’intérieur par Netflix, entre autres, pour son documentaire », a révélé le Belge, interrogé à ce sujet par un journaliste de Sporza sur le plateau de Vive le Vélo. « Apparemment, ils veulent savoir ce que je dis après la course, il n’y a rien de plus que ça. Je le porte pendant une heure après l’étape, quand je passe en zone mixte, et ils peuvent écouter ce que je dis. C’est derrière la tête, donc ça ne me gêne pas. Ils vont le ressortir à l’occasion, j’imagine »

Après le succès de la série « Drive To Survive » qui suit la formule 1, la plateforme de streaming s’est en effet lancée sur le cyclisme cette année avec un documentaire autour du Tour de France principalement. Huit équipes seront suivies durant cette Grande Boucle : Jumbo-Visma, AG2R Citroën, Alpecin-Deceuninck, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Groupama FDJ et Quick-Step Alpha Vinyl.

La série est attendue au premier semestre 2023 et comportera huit épisodes de 45 minutes.