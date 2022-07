Tadej Pogacar perd un équipier sur le Tour de France: Vegard Stake Laengen, positif au Covid, est contraint à l’abandon

Le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), testé positif au Covid-19, ne prendra pas le départ de la 8e étape du Tour de France samedi à Dole, a annoncé UAE Team Emirates, l’équipe du maillot jaune Tadej Pogacar.

« Vegard a été testé négatif hier matin lors d’un test de routine effectué en interne, mais il a eu mal à la gorge la nuit dernière. Le test antigénique a été positif, et le diagnostic a été confirmé par un test PCR réalisé ce matin », a indiqué samedi Adriano Rotunno, le médecin de l’équipe UAE Team Emirates. « Conformément au protocole, pour sa sécurité, celle de l’équipe et du peloton, il a été retiré de la course ».