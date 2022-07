Damso emporte les Ardentes

Ce vendredi entre Ans et Rocourt, tout le monde attendait le patron du rap made in Belgium. Seul en scène, il a répondu à toutes les attentes d’un public jeune et accouru en masse.

Si ces Ardentes nouvelle version frappent par leur gigantisme, qu’il s’agisse de l’affiche gargantuesque ou la taille du site, sur lequel 200.000 personnes sont attendues pendant ces quatre jours, on retiendra une autre image encore : celle de la foule qui s’est pressée ce vendredi soir dans la plaine au pied de la Phoenix, la scène principale du festival liégeois. Une foule compacte comme on n’en avait plus vue depuis longtemps dans ce genre d’événement et dont, entre parenthèses, les artistes ici se soucient. Un peu plus tôt dans la journée, le Français PLK demandant ainsi aux festivaliers de s’écarter quelque peu, là où quelqu’un venait manifestement de défaillir, histoire de laisser de l’air et faciliter l’accès aux secours. Damso ira lui aussi d’une demande similaire au public, on ne peut plus chaud en cette fin de semaine.