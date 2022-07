Le Tour de France en radio: dans les coulisses de la RTBF (photos et vidéo)

« Nous avons deux véhicules en zone technique, le camion qui va gérer la télé et un autre la radio. Ils sont interdépendants, le camion radio a besoin du camion télé pour aller chercher certaines choses, notamment le faisceau de la course ». Deux techniciens sont placés dans le camion radio, dans lequel l’on retrouve notamment un studio pour les analyses d’après-course.

À quelques mètres de la ligne, Samuël Grulois prend quant à lui ses quartiers dans l’un des quatre blocs de tribunes commentateurs. Le journaliste prend l’antenne dès 15h jusqu’à 18h en DAB+. Après, l’arrivée, c’est l’émission « Complètement Tour » qui se trouve au programme. « Ce qui est très gai, c’est de pouvoir faire un quasi intégral, par contre le rythme de la radio est ce qu’il est. Toutes les heures piles et les demi-heures, nous intervenons en FM », explique le journaliste. « Et donc là, votre cerveau doit se rappeler que les gens qui écoutent la FM ne savent pas ce qui s’est passé durant la course. Pour le cerveau, c’est un peu fatigant et je suis moi-même fatigué après l’étape, mais en revanche, c’est super gai à faire, c’est ce qui me manquait dans l’exercice de mon boulot ».

Sur DAB, l’idéal à l’extérieur

La passion de Samuël Grulois pour la petite reine se fait naturellement ressentir au travers ses commentaires énergiques, qui tiennent ses auditeurs en haleine, surtout dans les emballages finales, comme ce fut le cas mardi à Arenberg.