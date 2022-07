Wimbledon: Rybakina et Jabeur se défient pour un premier sacre en Grand Chelem (direct)

Jeudi, sans une once de pitié, Jabeur a battu en demi-finales son amie Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1. « C’est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match », a déclaré la Tunisienne de 27 ans. Il ne lui reste plus qu’un match pour que le rêve devienne totalement réalité.

« Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens, c’était vraiment bien, j’étais bien préparée mentalement, j’ai fait tout mon possible et j’ai réussi un match incroyable », a commenté la joueuse de 23 ans dont le meilleur résultat en Grand Chelem était un quart de finale à Roland-Garros en 2021. Rybakina, qui est née à Moscou, y a grandi et y réside, mais joue sous drapeau du Kazakhstan, fait parler sa puissance depuis le début du tournoi. Halep le savait, mais elle n’a rien pu faire et sa défense a été emportée par les cinq aces -dont un à 195 km/h pour mener 5-3 et se retrouver à un jeu du match- et 21 coups gagnants de Rybakina.