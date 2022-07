Wout van Aert après sa deuxième victoire au Tour de France: «Je veux profiter de ma victoire, très importante pour le maillot vert»

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a signé son 8e succès d’étape au Tour de France en s’imposant samedi au sprint dans la longue côte du Stade olympique de Lausanne lors de la 8e étape. Le Belge a conclu victorieusement le travail de ses équipiers pour renforcer son maillot vert qu’il porte avec 264 points contre 149 à son premier poursuivant, le Néerlandais Fabio Jakobsen.

«Je suis super heureux de ce succès», a expliqué Wout Van Aert après sa victoire dans la Cité olympique. «Cette étape était une très belle opportunité pour prendre des points et c’est chose faite. Nous avons tout fait avec mes coéquipiers pour revenir sur les échappés. La côte d’arrivée était très longue, 4,5 kilomètres, et dure, 4 % en moyenne. J’ai dû beaucoup me battre pour rester dans les roues car le train était très élevé. Dans la finale, j’ai attendu le bon moment pour lancer mon sprint, la manoeuvre a réussi. Je veux profiter de cette belle victoire, qui est très importante pour le maillot vert. Gagner au Tour de France est toujours très bien.»