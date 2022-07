Wimbledon: Rybakina parmi les grandes grâce à son succès

D’abord malmenée par Ons Jabeur, Elena Rybakina a retrouvé sa force de frappe au service, du haut de son 1,84 m, pour l’emporter 3-6, 6-2, 6-2 et offrir un tout premier sacre, à ce niveau, au Kazakhstan. 23e mondiale à 23 ans, elle enlève là seulement le 3e titre de sa carrière.

Soyons honnêtes, en début de ce Wimbledon, on avait pointé Ons Jabeur parmi les favorites, juste derrière Iga Swiatek (qu’on croyait intouchable, mais qui a craqué dès le 3e tour contre Alizé Cornet). Parce que la Tunisienne était devenue, juste avant cette levée, la deuxième joueuse mondiale grâce au deuxième meilleur bilan de l’année derrière… la Polonaise, et surtout, parce qu’elle venait de prouver qu’elle disposait du tennis parfait, tout en slice et en toucher, pour réussir sur gazon en remportant le 3e titre de sa carrière sur l’herbe de Berlin.

Par contre, on n’avait pas vu venir Elena Rybakina qui revenait seulement de blessure, avec aussi quelques pépins de santé. Elle-même l’avoue d’ailleurs, elle est surprise de ce qui lui est arrivé ce samedi. « Pour dire la vérité, je ne pensais pas atteindre la deuxième semaine d’un Grand Chelem à Wimbledon. Alors remporter le tournoi, c’est vraiment incroyable. Je n’ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureuse… »