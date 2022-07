Mercato: Dries Mertens veut à tout prix rester à Naples, l’OM peut oublier cette piste

Dries Mertens n'a plus de contrat depuis fin juin, tout le monde le sait... Et comme c’était attendu, il n'a pas pu trouver d'accord pour conserver sa place à Naples. Depuis lors, le Belge se cherche une porte de sortie, avec de nombreuses rumeurs d'intérêts, en Italie, en France et même en Belgique. Mais comme les rumeurs le disent depuis le départ, la priorité du clan Mertens, c'est de convaincre Naples de le prolonger.

Selon les informations de Sky Italia, Mertens aurait proposé au club de baisser son salaire de 500.000€ euros par an. La direction n'aurait pas encore répondu à cette proposition, mais cela montre bel et bien la volontée du Belge de faire un effort conséquent pour rester.