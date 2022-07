Coupe du monde dames de hockey: les Red Panthers écartent le Chili et joueront les Pays-Bas en quarts (vidéos)

La Belgique s’est qualifiée aisément pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de hockey, samedi à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les Red Panthers de Raoul Ehren, 5e mondiales, se sont imposées en barrages 5 à 0 contre le Chili (FIH-17) au Wagener Stadion d’Amstelveen.

Stephanie Vanden Borre (6e et 15e) a inscrit 2 des 5 buts sur penalty-corner (pc), devenant co-leader du classement des buteuses de cette Coupe du monde. Justine Rasir (14e) et Charlotte Englebert (14e et 21e) ont accentué l’écart pour la Belgique.