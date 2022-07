Le Standard est en progrès sur le plan défensif

Le Standard s’est incliné 1-0 samedi en début de soirée face au PAOK Salonique, en clôture de son stage estival organisé à Garderen, aux Pays-Bas. À nouveau articulée autour d’un 4-2-3-1 et d’un onze de base identique à celui qui avait débuté trois jours plus tôt contre Go Ahead Eagles, avec Emond en pointe soutenu par Balikwisha mais aussi Boljevic et le jeune Canak sur les flancs, l’équipe liégeoise s’est avouée vaincue à la 37e minute, sur un but de Koutsias, après une belle parade de Bodart. C’est avant cela que le Standard s’était montré le plus dangereux, sur une reprise de la tête d’Emond d’abord après une incursion de Canak et un centre de Dewaele, puis sur un envoi de Raskin à côté de l’objectif.