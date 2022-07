Japon: élections sénatoriales ce dimanche, à l’ombre de l’assassinat de Shinzo Abe

À lire aussi Meurtre de Shinzo Abe: cet ex-Premier ministre qui était resté omnipotent

L’assassinat par balles de M. Abe, l’un des hommes politiques les plus connus de l’Archipel, a profondément meurtri et ému au Japon comme à l’étranger, et les messages de condoléances ont afflué du monde entier, y compris de Chine et de Corée du Sud, avec lesquelles le Japon entretient des relations souvent houleuses.

Le bureau de M. Abe a déclaré à l’AFP qu’une veillée funèbre se tiendrait lundi soir, et les obsèques mardi, en présence de la famille et des proches de M. Abe. Elles auront lieu au temple Zojoji à Tokyo selon les médias locaux.

Après avoir été brièvement suspendue par les différents partis à la nouvelle de l’attaque de l’ancien Premier ministre, la campagne électorale avait repris samedi avec des mesures de sécurité accrues, alors que la police de Nara a reconnu des failles « indéniables » dans celles qui entouraient le meeting de M. Abe.

Elle a été dominée par des préoccupations locales, notamment les hausses de prix et les risques concernant l’approvisionnement en électricité, alors que la canicule qui touche le Japon depuis fin juin fait craindre une pénurie d’électricité.

À lire aussi Après l’assassinat de Shinzo Abe, le Japon plongé dans la sidération

« L’économie mondiale stagne et le Japon est également en crise économique à bien des égards, avec des salaires qui n’augmentent pas », a commenté Shigeru Kato, 75 ans, interrogé par l’AFP à la sortie d’un bureau de vote à Tokyo. Si on ne fait rien, « le Japon va s’enfoncer encore plus », a-t-il ajouté.