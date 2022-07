Wimbledon: Elise Mertens va tenter de conserver son titre en double ce dimanche

Associée cette fois à la Chinoise Shuai Zhang, 33 ans, 4e mondiale en double, Elise Mertens va tenter cet après-midi de conserver son titre en double à Wimbledon.

Après la finale messieurs entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios qui débutera à 15h00, Elise Mertens et Shuai Zhang (N.2) affronteront en finale du double dames la deuxième paire tête de série formée par les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 7), 26 ans, et Katerina Siniakova (WTA 3), 26 ans aussi.