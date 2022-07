Succession de Boris Johnson: huit candidats déjà dans la course

Trois nouveaux prétendants de haut rang à la succession du Premier ministre britannique sont entrés dans la course samedi soir, dont l’ex-ministre de la Santé Savid Javid, ce qui porte à huit le nombre de postulants.

Outre M. Javid, se sont portés candidats le nouveau ministre des Finances Nadhim Zahawi et l’ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé, Jeremy Hunt, qui avait affronté Boris Johnson en 2019 pour la direction du parti conservateur. Ils avaient été précédés par l’actuel secrétaire d’Etat britannique aux Transports alors que le ministre de la Défense Ben Wallace a décidé de ne pas se présenter. L’ex-ministre des Finances Rishi Sunak figure parmi les poids lourds entrés en course.