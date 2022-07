Auto: Peugeot revient en Endurance comme un avion sans aile

Dix ans après avoir brutalement quitté le championnat du monde d’Endurance pour « raisons budgétaires », Peugeot a choisi d’y revenir sur la pointe des pieds. En évitant soigneusement d’entamer son programme le mois dernier au Mans, et en débarquant ce week-end à Monza (départ ce dimanche à midi), avec humilité et volonté d’apprendre ou plutôt de réapprendre certains gestes que la marque au lion connaît bien, pour avoir notamment triomphé au Mans en 1992 et 1993 avec la 905, et en 2009 avec la 908.