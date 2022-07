Des «piqûres sauvages» signalées aux Ardentes: aucun cas n’était avéré

La Croix-Rouge est intervenue plus de 600 fois durant les deux premiers jours du festival Les Ardentes, jeudi et vendredi, indique samedi après-midi un responsable des secours à l’agence Belga. Il n’y a eu aucun incident grave, bien que vingt potentiels cas de « piqûre sauvage » aient été signalés, avait déclaré la Croix-Rouge.

Les équipes de la Croix-Rouge ont été sollicitées principalement pour des festivaliers victimes de malaises ou victimes de la chaleur et de la déshydratation. D’après le responsable de la Croix-Rouge sur le festival, une vingtaine de piqûres à la seringue sont également suspectées. Interrogée par RTL Info, la police de Liège a indiqué qu’aucun cas n’était avéré et aucune plainte n’a été déposée. Les blessures légères de certains festivaliers ont été analysées à l’hôpital et aucun signe de piqûre n’a été trouvé.