Le directeur sportif de Naples sur la situation de Dries Mertens: «On lui a fait une offre, il ne l’a pas acceptée»

Les négociations entre le Diable rouge et son club de cœur semblent se trouver dans une impasse.

Dries Mertens semble vouloir à tout prix prolonger son contrat à Naples, malgré l’intérêt d’autres clubs à l’étranger. Sauf que du côté du club italien, le son de cloche est un peu différent. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli a indiqué en conférence de presse ce samedi qu’une prolongation était sur la table… et que le Diable rouge l’a rejetée.

« Nous parlons toujours avec Mertens et il y a une relation extraordinaire entre lui et le président De Laurentis », a expliqué Giuntoli. « Le président lui a proposé une prolongation de deux ans, avec un salaire net de 2.5 millions par an, qu’il n’a pas accepté. »