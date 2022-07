Tous les radars sur les autoroutes flasheront dès 129 km/h d’ici la fin du mois d’août

Un projet pilote a été lancé en octobre 2021 sur 7 autoroutes en Belgique : les radars tronçons qui y sont installés flashent les contrevenants aux limitations de vitesse 24 h/24 et 7 jours sur 7. Toute personne roulant à 129 km/h ou plus, compte tenu de la marge d’erreur technique du radar, se voit infliger une amende. Il n’y a plus de marge de tolérance, alors qu’auparavant, un radar ne flashait qu’à 141 ou 147 km/h.

Les radars situés sur les autoroutes flamandes fonctionnent désormais en permanence, avec la limite fixée à 129 km/h. Dans les prochaines semaines, ce sera également le cas pour la Wallonie. Les quatre derniers radars tronçons qui appliquent des marges de tolérance plus élevées seront adaptés. D’ici la fin du mois d’août, toutes les autoroutes belges disposeront donc de radars qui flashent dès 129 km/h. « Dès l’activation des nouvelles caméras, les flashs à 129 km/h vont devenir la norme » a confirmé Edward Lantsheere, porte-parole du ministre de la justice Vincent Van Quickenborne au journal flamand De Zondag.