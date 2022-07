Jusqu’à 1h30 de files en direction de la Côte suite à un grave accident

Une collision en chaîne s’est produite dimanche matin sur l’autoroute E40 à hauteur de Beernem, en Flandre occidentale, a indiqué le Centre flamand de mobilité. Le trafic y est à l’arrêt. Sur les quatre voitures impliquées, trois doivent être remorquées, ce qui va prendre du temps. De longues files se sont formées et il y a maintenant entre 1h et 1h30 d’embouteillages depuis Aalter en direction de la côte, selon le centre de mobilité flamand.

Les voies de gauche et du milieu sont actuellement inutilisables en raison de cet accident. Le Centre flamand de mobilité conseille dès lors aux automobilistes de contourner la zone via les autoroutes E17 et E403 en provenance de Gand et Bruges, ou via la E34/A11 en venant d’Anvers.