Athlétisme: le beau week-end de Delphine Nkansa

Deuxième performance belge derrière Kim Gevaert sur 100 m et minimum européen sur 200 m: Delphine Nkansa, la dernière trouvaille du sprint noir-jaune-rouge, a brillé aux championnats de France U23.

Delphine Nkansa, 20 ans, cette sprinteuse tombée du ciel depuis le début de la saison, n’en finit plus d’étonner. Ce week-end, celle qui avait terminé 2e du 100 m des championnats de Belgique en 11.42 derrière rani Rosius (11.28) et remporté le 200 m en 23.34, il y a quinze jours à Gentbrugge, a frappé encore plus fort lors des championnats de France espoirs (U23) disputés à Albi.

Samedi, elle a remporté sa demi-finale du 100 m en 11.26 (+1,2 m/s), un nouveau gros record personnel (ARP : 11.37) et a ensuite couru encore plus vite en finale en 11.23, avec un vent trop favorable (+ 3,0 m/s). Avec ce chrono, Nkansa s’est hissée au deuxième rang des meilleures sprinteuses belges derrière Kim Gevaert (11.04 en 2006), dépassant au passage Cynthia Bolingo et Rani Rosius (11.28).