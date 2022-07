Tour de France: trois nouveaux abandons avant la 9e étape, dont Guillaume Martin, 14e au général

Kasper Asgreen quitte l’épreuve en raison d’une blessure au genou gauche encourue lors du Tour de Suisse et dont il n’a pas récupéré « comme prévu ». Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl préfère donc s’arrêter là pour ne pas mettre en péril la suite de la saison.

C’est par contre bien le virus qui empêche Guillaume Martin de poursuivre sur la Grande Boucle. Le leader de la formation Cofidis, 14e au général, a été testé positif. « J’avais un très léger mal de gorge, comme ça peut m’arriver 25 fois par an », a-t-il confié au micro de France Télévisions. « De manière consciencieuse, j’ai demandé au médecin de passer un test antigénique qui s’est révélé positif. Ça devait être un test de contrôle pour me rassurer et j’espère qu’on l’a appris à temps pour ne pas contaminer le reste de l’équipe. »