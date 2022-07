Trump évoque sa candidature en 2024: «Je suis pour les armes, Dieu et le pétrole» (vidéos)

Donald Trump a fait campagne samedi en Alaska pour Sarah Palin, l’ancienne gouverneure de l’État américain septentrional considérée par beaucoup comme une précurseuse du mouvement populiste et anti-élites dont l’ex-président républicain s’est fait le champion. Pour l’occasion, l’ancien Président des Etats-Unis a enchaîné ses sujets favoris : covid, réchauffement climatique, médias, élections, commentaires transphobes, piques aux opposants démocrates…

Sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle en 2024 ? Trump a laissé planer le mystère mais il a sous-entendu que sa candidature était possible. « Nous devrons peut-être le faire à nouveau », a-t-il déclaré avant de présenter son projet pour les Etats-Unis, qui ne diffère pas de son premier et unique mandat : « Je suis pour les armes, Dieu et le pétrole ».