Harcèlement sexuel, insultes homophobes, racisme: la F1 dénonce le «comportement inacceptable» de certains fans en Autriche Plusieurs supporters, principalement des femmes, présents en tribunes du GP d’Autriche ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour témoigner de la mauvaise expérience qu’ils vivent.

Photonews

Par la rédaction Publié le 10/07/2022 à 13:14 Temps de lecture: 1 min

La Formule 1 fait escale en Autriche ce week-end, mais l’ambiance n’est pas très heureuse dans les tribunes du Red Bull Ring.

Depuis quelques heures, de nombreux témoignages sont relayés sur les réseaux sociaux, dénonçant des comportements inacceptables. Harcèlement sexuel, physique et moral, insultes racistes, homophobes, sexistes… les actes sont multiples et tout aussi odieux les uns que les autres.

Face à ce déferlement de témoignages, la F1 a réagi par voie de communiqué pour dénoncer ces comportements. « Nous avons été informés de rapports selon lesquels certains fans auraient fait l’objet de commentaires totalement inacceptables lors du Grand Prix d’Autriche. Nous prenons cela très au sérieux et avons soulevé cette question avec le promoteur et la sécurité, et nous parlerons avec ceux qui ont signalé ces incidents. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré. »