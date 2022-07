Ostende: le périmètre de sécurité levé après la découverte de munitions de guerre

Une partie de la plage a été évacuée à Ostende ce dimanche en début d’après-midi après la découverte d’une grenade, a confirmé la police d’Ostende. Un touriste a découvert la grenade de 18 cm vers 12h20 sur la plage d’Oosteroever, une des plages les plus tranquilles de la station balnéaire. Les services d’urgence et le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs sont sur place.

Selon la police locale, les premières constatations font état d’une grenade ou d’un obus. « Une tête érodée dépassait du sable, qui présentait toutes les caractéristiques d’un explosif. De plus, il n’est pas rare que de tels explosifs de guerre refassent soudainement surface après de nombreuses années en raison du temps, des flux et des reflux », a déclaré le porte-parole Timmy Van Assche. Les munitions de guerre ont finalement été emportées par le SEDEE (service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs) pour un traitement ultérieur. « La procédure et les consignes de sécurité ont été suivies correctement, il n’y a eu aucun danger d’explosion à aucun moment. »