Ostende: une partie de la plage évacuée suite à la découverte d’une grenade

Une partie de la plage a été évacuée à Ostende ce dimanche en début d’après-midi après la découverte d’une grenade, a confirmé la police d’Ostende. Un touriste a découvert la grenade de 18 cm vers 12h20 sur la plage d’Oosteroever, une des plages les plus tranquilles de la station balnéaire. Les services d’urgence et le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs sont sur place.

On ne sait pas encore exactement combien de temps dureront ces perturbations.