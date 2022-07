Collision en chaîne sur l’E40 vers la Côte: toutes les voies de circulation sont rouvertes

Toutes les voies de circulation sont rouvertes sur l’autoroute E40 vers la Côte après une collision en chaîne survenue dimanche en matinée à hauteur de Beernem (Flandre occidentale), a annoncé en début d’après-midi le Centre flamand de mobilité. D’importants embouteillages ont été provoqués par l’incident.

Quatre automobiles ont été impliquées dans l’accident et trois ont dû être dépannées. Les voies de gauche et du milieu ont été inutilisables en raison de cet accident, ce qui a été à l’origine d’embarras de circulation vers la Côte. Des retards de près d’une heure et demi étaient à déplorer.

Toutes les bandes de circulation sont désormais accessibles mais le Centre flamand de mobilité recommande aux automobilistes d’emprunter une route alternative. La zone peut être contournée via les autoroutes E17 et E403 en provenance de Gand et Bruges, ou via la E34/A11 en venant d’Anvers.