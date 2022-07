Novak Djokovic s’impose face à Nick Kyrgios et remporte Wimbledon pour la septième fois de sa carrière

Novak Djokovic a remporté dimanche son septième tournoi de Wimbledon en battant en finale l’Australien Nick Kyrgios (40e mondial) 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), et décroche ainsi son 21e titre du Grand Chelem.

Novak Djokovic a remis rapidement les pendules à l’heure en égalisant à une manche partout (6-3 en 39 minutes) pour prendre les commandes ensuite à l’issue du troisième set, le plus disputé (6-4 en 50 minutes). Le quatrième set est allé jusqu’au jeu décisif, les deux joueurs restant maîtres de leur service. L’exercice a souri à Djokovic qui clôturait à 7 points à 3 sur sa 3e balle de match.

A 35 ans, il s’agissait de sa 32e finale en Grand Chelem en carrière avec la particularité cette fois qu’elle ne rapportera aucun point en raison de la décision de l’ATP répondant aux organisateurs d’exclure les Russes et Bélarusses de leur tournoi.

Avec ce 21e trophée en Grand Chelem, Novak Djokovic dépasse Roger Federer (20) et revient à une longueur du record de Rafael Nadal (22). Vainqueur de l’Open d’Australie et Roland-Garros, les deux premiers tournois du Grand Chelem, cette année, Nadal avait dû déclarer forfait pour sa demi-finale contre Kyrgios à cause d’une blessure aux abdominaux.