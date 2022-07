Marc et Astrid, victimes des inondations: «Le plus difficile, la perte des photos des enfants»

Marc Polome, 54 ans, et son épouse Astrid Collinet, 56 ans, vivent toujours dans leur maison de Chênée. Parce que l’étage est resté habitable, là où le rez-de-chaussée est, un an après le déferlement des eaux, toujours à reconstruire. Devant le photographe Hugues Servé, ils ont choisi de poser avec le portrait des grands-parents d’Astrid. « Parce que cela nous tenait à cœur et surtout parce que c’est le seul souvenir qu’il nous reste aujourd’hui », glisse Marc Polome. « Le plus difficile pour nous est sans doute d’avoir perdu tous nos autres souvenirs, les photos des enfants, les photos de l’école, les photos de nous deux quand nous étions jeunes… »