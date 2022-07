Réforme des pensions: les travaux ont repris en comité restreint

Le gouvernement fédéral a repris dimanche à 13h ses travaux en comité restreint sur la réforme des pensions. Un accord n’est, en principe, pas encore attendu ce jour, l’échéance demeurant fixée au 21 juillet, date des vacances parlementaires.

Quatre sujets sont plus particulièrement examinés depuis quelques semaines : la réintroduction d’un bonus pension, la réduction des écarts entre les hommes et les femmes, la pension à temps partiel et l’accès à la pension minimum. Si le premier point semble en bonne voie, les difficultés demeurent sur la pension minimum et la retraite anticipée.