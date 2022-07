Jeux vidéos: avec le PlayStation Plus, enfin un concurrent sérieux au Gamepass

Il devient de plus en plus évident que le modèle économique de l’univers des jeux vidéo est en pleine mutation. Entre les jeux dématérialisés, achetés en ligne, les jeux au long court qui demandent d’acheter régulièrement pour profiter des dernières améliorations cosmétiques et les formules de jeux par abonnement, le temps où l’on achetait une boîte de jeu de temps en temps semble presque révolu. Dernier clou en date dans le cercueil du business model traditionnel, l’arrivée de la nouvelle offre PlayStation Plus. Un accès illimité à des centaines de jeux, tant que l’on est abonné.