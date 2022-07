Tartuffe prend ses quartiers au château de Modave

La Cie Lazzi déploie un soyeux théâtre de tréteaux en pays mosan avec un Molière qui trouve un écrin parfaitement naturel dans la demeure des comtes de Marchin. Dans la salle des gardes, Orgon se fait détrousser par un faux dévot et vrai chaud lapin.

Il y eut des versions clinquantes et d’autres, extrêmement épurées. Des Tartuffe attifés en homme d’affaires ou transposés dans une Algérie en proie à l’intégrisme islamiste. Des farces grotesques ou des partis pris sulfureux, portés sur la violence et l’érotisme. Bref, la comédie en cinq actes et en vers de Molière en a vu de toutes les couleurs. Au château de Modave cet été, alors que l’on célèbre cette année les 400 ans de la naissance du grand Poquelin, la Cie Lazzi s’en remet tout simplement à la magie du théâtre de tréteaux. Attention, pas des tréteaux de foire, en bois rudimentaire, mais des tréteaux plutôt cossus puisque le public s’installe dans la salle des gardes de l’élégante demeure entourée de jardins somptueux.