Contrôles de vitesse: ce qui change sur les autoroutes wallonnes

Un projet pilote a été lancé en octobre 2021 sur 7 autoroutes en Belgique : les radars tronçons qui y sont installés flashent les contrevenants aux limitations de vitesse 24 h/24 et 7 jours sur 7. Toute personne roulant à 129 km/h ou plus, compte tenu de la marge d’erreur technique du radar, se voit infliger une amende. Il n’y a plus de marge de tolérance, alors qu’auparavant, un radar ne flashait qu’à 141 ou 147 km/h.

Les radars situés sur les autoroutes flamandes fonctionnent désormais en permanence, avec la limite fixée à 129 km/h.