Mozart, Rossini à Aix: l’excès nuit en tout

Les productions se suivent et ne se ressemblent pas à Aix-en-Provence. Et pourtant un même souci de jusqu’au-boutisme finit par déranger fâcheusement.

Épinglons deux spectacles du Festival d’Aix-en-Provence qui se déroule jusqu’au 23 juillet et qui est relayé par France Musique et Arte : Idomeneo, de Mozart, mis en scène par Satoshi Miyagi, et Moïse et Pharaon, de Rossini, revu par Tobias Kratzer.