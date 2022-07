Série d’été – 1972, la sulfureuse: «Aguirre», le cinéma de l’impossible

Avant Apocalypse Now, il y a eu Aguirre. Ces deux films majeurs des années 70 partagent plus d’un thème. Il s’agit de deux voyages initiatiques le long de fleuves prêts à engloutir les personnages, ceux-ci perdant peu à peu la raison à force d’être avalés par la nature sauvage. On pourrait d’ailleurs concevoir Aguirre comme un prequel du film de Coppola. Comment le colonel Kurtz est-il devenu ce mégalomane illuminé ayant perdu foi en l’humanité en pleine guerre du Vietnam ? On trouve la réponse en suivant le cheminement d’Aguirre, conquistador espagnol perdu dans la jungle péruvienne à la recherche d’un eldorado fantasmé…