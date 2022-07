Vague de chaleur: jusqu’à 39°C prévus en France, qu’en est-il en Belgique?

Dès lundi, l’ouest et le sud de la France seront frappés par une vague de chaleur. Selon des projections de Météo-France, les températures pourraient atteindre 38°C de la Gironde au Tarn-et-Garonne en passant par les Landes, ainsi que, plus à l'Est, dans le Gard, le Vaucluse et la Drôme.

Le long de l'océan, les températures oscilleront entre 34 et 36°C. La côte méditerranéenne et une grande majorité du pays connaîtront en revanche un mercure compris entre 30 à 34°C.