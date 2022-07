GP d’Autriche: Charles Leclerc s’impose devant Max Verstappen et Lewis Hamilton

Parti en pole position, Max Verstappen a gardé la tête jusqu’au 12e tour, dépassé par Charles Leclerc. Huitième après un arrêt au stand, le Néerlandais est ensuite remonté jusqu’en tête après les arrêts au stand de Leclerc et Sainz.

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d’Autriche de Formule 1, 11e manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Spielberg. Le Monégasque a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Plus rapide, la Ferrari de Leclerc a repris la tête dans le 33e tour avant que Sainz ne prenne la 2e place à Verstappen dans le 36e tour après un nouvel arrêt au stand du champion du monde en titre.

Au 50e tour, Leclerc puis Sainz sont rentrés tour à tour au stand, laissant Verstappen reprendre les commandes mais le Monégasque a retrouvé la première place au 53e tour.

Dans le 57e tour, Carlos Sainz a été contraint à l’abandon à cause d’un problème moteur qui a mis le feu à sa monoplace. Malgré des problèmes avec sa pédale d’accélérateur en fin de course, Leclerc a résisté au retour de Verstappen pour remporter le 5e Grand Prix de sa carrière, le 3e cette saison après Bahreïn et l’Australie. Lewis Hamilton a lui profité de l’abandon de Sainz pour compléter le podium.

Au classement du championnat du monde, Max Verstappen reste en tête avec 208 points devant Charles Leclerc (170) et le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen chez Red Bull et contraint à l’abandon en début de Grand Prix, troisième avec 151 points.